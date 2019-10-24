Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

Бороться с несовершенствами кожи звезде помогает белье собственного бренда

Ким Кардашьян неожиданного разоткровенничалась и выдала свою тайну – оказывается, она вовсе не идеальна и знает, что такое несовершенства кожи. У супруги рэпера Канье Уэста имеется целлюлит на бедрах, и она прилагает множество усилий, чтобы с ним справиться.

Данную проблему помогает решить утягивающее белье, которое она сама и производит. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram.

«У меня целлюлит на бедрах, поэтому мне важно, чтобы в этой области было дополнительное утягивание», – признается подписчикам Кардашян.