В аеропорту Одеси виник хаос з-за туманів: з’явилися цікаві дані про «рекордсменах»

Туман, який охопив Одесу в останні дні, доставив масу незручностей для жителів і гостей міста, які планували зробити перельоти.

Як пишуть місцеві видання, з-за туману в одеському аеропорту продовжилася серія затримок авіарейсів.

Так, авіакомпанія Ryanair відклала свій ранковий рейс Краків — Одеса.

Своєрідним рекордсменом стала МАУ. Так, ранковий рейс з Києва, який повинен був приземлитися в 8 ранку, здійснив посадку в 20:32. Перед посадкою на повітряне судно наматывало круги навколо міста протягом години.

Також «відзначився» рейс з Мінська, який приземлився майже на півгодини раніше, ніж заявлено в розкладі.

З-за туману також був скасований рейс стамбульського Turkish Airlines, а рейс з Барселони авіакомпанії SkyUp був затриманий.