Горбатюк: новий генпрокурор заперечує факт існування ОЗГ Януковича

За словами Горбатюка, Рябошапка заперечує факт існування організованої злочинної групи на чолі з засудженим за держзраду експрезидентом.

Сергій Горбатюк, звільнений з посади начальника Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, не виключив, що його звільнили через небажання нинішнього керівніцтва ГПУ займатися справою організованої злочинної групи засудженого за держзраду експрезидента Віктора Януковича. За словами Горбатюка, генпрокурор Руслан Рябошапка вважає ОЗУ Януковича «вигадкою» свого попередника Юрія Луценка.

«З перших днів Рябошапка зайняв таку позицію, що злочинної організації Януковича немає. «На нашу думку, це вигадка Луценка», — такі фрази говорили», — розповів Горбатюк в ефірі «Радіо НВ» увечері в середу, 23 жовтня.

Як зазначає DT.UA, він нагадав, що повідомлення про підозру вже відправили Януковичу і його спільникам – ексголові МВС Віталію Захарченко, колишньому генпрокурору Віктору Пшонці, експрем’єру Миколі Азарову та іншим колишнім посадовцям на підставі зібраних слідством доказів їхньої злочинної діяльності. Горбатюк висловив побоювання, що нове керівництво ГПУ збирається розвалити справу і поховати роботу слідства.

«Я говорив: «Якщо ви хочете не бачіті ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка — будь ласка, там є 5 000 томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження», — розповів він.

За словами Горбатюка, небажання Рябошапки займатися справою ОЗУ Януковича може бути пов’язаність язано з тим, що зараз на високих посадах перебувають люди, які свого часу працювали в уряді Азарова. І у слідства є підстави, щоб повідомити про підозру деяким з них, додав ексначальник Управління спецрозслідувань.

Кого він має на увазі, Горбатюк не уточнивши. Однак нинішній керівник Офісу президента Андрій Богдан у 2010-2014 роках обіймав в уряді Азарова посаду уповноваженого з питань антикорупційної політики. Генпрокурор Руслан Рябошапка в ті роки теж працював в уряді. З 2010 по 2011 роки він очолював Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів, а в 2011-2013 роках – був заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабміну.

Як повідомлялося, 23 жовтня начальнику Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка повідомили, що його звільнено. Горбатюк визнав наказ генепрокурора Руслана Рябошапки незаконним і пообіцяв оскаржити його в суді.

Раніше в ГПУ повідомили про намір звільнити 218 співробітників відомства, які відмовилися про проходження атестації в рамках реформування відомства. Перед атестацією прокурорів зобов’язаннями язали написати типові заяви, в яких вони, зокрема, дають згоду на те, що під час атестації будуть враховуватися анонімні повідомлення без обов’язкової перевірки їх достовірності. Горбатюк, прокурор Управління спецрозслідувань Олексій Донськой і ще ряд співробітників написали заяви у вільній формі. Однак це було розцінено керівництвом ГПУ як відмова від проходження атестації.

Переатестація прокурорів проводитися в рамках реформування органів прокуратури, відповідний закон набув чинності 25 вересня. Закон передбачає розформування ГПУ і створення Офісу генпрокурора, що дає формальні підстави для звільнення співробітників у зв’язку з реорганізацією відомства.