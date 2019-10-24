«Це тільки початок»: Гончарук повідомив, що Україна піднялася в рейтингу Doing Business-2020

Олексій Гончарук повідомив на своїй сторінці у «Фейсбук», що Україна піднялася в рейтингу Doing Business-2020 одразу на 7 пунктів і тепер країна займає 64-е місце. Також глава українського уряду оптимістично запевнив, що це тільки початок більш солідного підйому.

Олексій Гончарук поділився приємною новиною, повідомивши, що в оновленому рейтингу Doing Business-2020 Україна, піднявшись відразу на 7 пунктів, займає 64-еместо. Глава уряду підкреслив, що це не тільки «зелене світло» для зарубіжних інвесторів, але і позитивний сигнал для українського бізнесу.

Також прем’єр-міністр запевнив, що нинішній підйом — це лише початок серйозного руху вгору.

Уряд продовжить активно працювати на даному напрямку — кілька днів тому в Україні вже заробив Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому — закон, що стимулює інвестиційну діяльність. Крім того, кабінет міністрів активно працює над дерегуляцією бізнесу. Гончарук вважає, що якщо не зменшувати обороти на цьому напрямку, то Україну вже найближчим часом можна зробити справжнім магнітом, що притягує інвесторів.