Долар в 2021 році може подешевшати до 23,9 грн, — Кабмін

При оптимістичному макроекономічному прогнозі курс долара в Україні може впасти в 2021 році до 23,9 грн за долар.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕМАЄ.

«Курс гривні до долара США при такому (оптиммистичном. — Ред.) сценарії прогнозується в 24,8 грн за долар США на 2020 рік, 23,9 грн в 2021 році і 24,2 грн в 2022 році.

На реалізацію саме такого, оптимістичного сценарію буде впливати швидкість проведення реформ, зокрема, антикорупційної, судової, а також захисту прав власності», — повідомляють у Кабміні.