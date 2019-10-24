Roshen програв суд мерії Борисполя по будівництву фабрики

Господарський суд Київської області визнав дійсним

угода між Борисполем і компанією «Бісквітний комплекс «Рошен», яка

належить п’ятого президента України Петру Порошенку. Згідно з угодою підприємство, має

виплатити в бюджет міста пайовий внесок у розмірі 10% від кошторису будівництва

комплексу вартістю 667,31 млн грн. Як говориться в рішенні суду, з вартості

будівництва відняли вартість прокладки інженерних споруд і комунікацій. В

зв’язку з цим пайовий внесок у розмірі 10% склав 61 млн, з яких Roshen

виплатив 30 млн.

Суд відняв з боргу компанії вартість каналізації і зобов’язав

Roshen виплатити решту 23,19 млн грн.

Як пише «Радіо Свобода», в 2016 році журналісти програми

«Схеми» повідомляли, що Roshen отримав 7,5 га в Борисполі без земельного аукціону

і конкурентів.

Мер Борисполя заявляв про різне розмір пайового внеску

компанії в бюджет міста. У 2015 році пайовий внесок, за його словами, становив

130 млн грн при анонсованої вартості проекту в 1,3 млрд грн. в 2016 році

заявлялася сума у розмірі 30 млн грн. Остаточний варіант був вирахуваний з

кошторису бісквітного комплексу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що київська кондитерська фабрика «Рошен» збільшить статутний капітал на 330 млн грн, до 505,83 млн грн.

Нагадаємо також, що Антимонопольний комітет України дозволив

венчурному фонду президента кондитерської корпорації «Рошен» В’ячеслава Москалевського купити компанію «Летичів-Агро» (Хмельницька

область).

За даними ЗМІ, незважаючи на свої обіцянки в 2014 році продати

кондитерську корпорацію Roshen, нинішній президент Петро Порошенко продовжує отримувати прибуток від її

діяльності.