На Львівщині за смерть породіллі судитимуть лікарів

На Львівщині повідомили трьом лікарям про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 5 березня 2018 близько 17.00 в пологовому відділенні однієї з центральних районних лікарень Львівської області 32-річна мешканка одного з сіл народила здорову дитину (дівчинку), після чого стан жінки погіршився і вже о 22.20 того ж дня, вона померла в лікарні.

Наступного дня, 6 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що “через недбалість лікарів в районній лікарні після пологів померла породілля”.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, обмеження волі до двох років, або позбавлення волі на відповідний термін.

Досудове розслідування триває.