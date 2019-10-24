И снова Мендель: прес-секретарь Зеленского оконфузилась в Японии

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оконфузилась во время интервью Владимира Зеленского одному из украинских изданий в Токио.

Она несколько раз выглядывала из-за стены во время разговора и жестами давала понять, что разговор нужно заканчивать. Конфуз попал на видео, которое опубликовало «Сегодня» в YouTube. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы), информирует enovosty.com/news.

Несмотря на то, что интервью длилось всего 12 минут, Мендель успела несколько раз мелькнуть на заднем фоне, вырезать пресс-секретаря из кадров не удалось.

«За 11 минут интервью 4 раза вот этот человек выглянул из-за стены в разные моменты, махала руками, какими-то листами, жестами объясняла, что, мол, все, хватит. Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто», – обратила внимание на инцидент журналистка Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

В сети раскритиковали Мендель за поведение.

«Она не могла махать с другой стороны камеры?», «ужас, что за колхоз?», «может девка просто в туалет хотела»?