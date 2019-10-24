У суді Дніпра обвинувачений під час засідання жбурнув у суддю металевим предметом

23 жовтня під час одного з судових засідань колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ намагалася роз`яснити обвинуваченому, колишньому правоохоронцю, інформацію стосовно його справи. У відповідь на це той почав поводити себе дуже агресивно, нецензурно лаятися у бік суддів і погрожувати їм фізичною розправою. А потім жбурнув у головуючого суддю металеву запальничку, яка потрапила у екран монітора та пошкодила його.

За даними суду, розгляд призначених справ було зірвано, роботу суду – паралізовано. З огляду на наявність у діях громадянина ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного), ч. 1 ст 376 (втручання у діяльність судових органів), ч.1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України, одразу ж було викликано правоохоронні органи та подано заяву про вчинення злочину до ГУ НП у Дніпропетровській області.

Для підтвердження фактів про втручання суд долучив до повідомлення технічний запис судового засідання, що підтверджує зазначені суддями та працівниками суду відомості про нецензурні висловлювання на їх адресу, погрози фізичної розправи суддям та жбурляння у суддю металевою запальнички тощо.