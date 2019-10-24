Зеленская переняла опыт по вакцинации в Муниципальном центре здоровья в Токио

Во время рабочего визита Президента Украины в Японию Первая Леди Елена Зеленская посетила Муниципальный центр здоровья района Минато, где обсудила тему вакцинации.

Об этом сообщает сайт Главы государства.

“Елена Зеленская встретилась с мэром района Минато Масааки Такеи, который рассказал об инклюзивной инфраструктуре Центра здоровья”, – говорится в сообщении. Первая Леди Украины отметила, что здоровье детей, их матерей, будущих поколений украинцев – одно из важнейших направлений ее деятельности.

“Цель таких визитов – перенять опыт и лучшие достижения, чтобы определенные идеи и инициативы можно было воплотить в Украине. Тема женского и детского здоровья, предотвращения болезней, ранней диагностики, забота о новорожденных – мой ключевой интерес”, – сказала Зеленская.

Также супруга Президента выразила заинтересованность тем, как государство поддерживает инициативы по помощи матерям и маленьким детям и какие существуют механизмы взаимодействия. Во время экскурсии по центру Зеленской рассказали об услугах, предоставляемых беременным женщинам и женщинам, которые недавно родили, и о том, как происходит наблюдение за течением беременности.

“Отдельно обсуждалась тема вакцинации – японские врачи поделились опытом проведения прививок и контроля этого процесса. Елена Зеленская отметила, что вакцинация, как и другие средства профилактики и предотвращения болезней, также является одним из ее приоритетных интересов”, – говорится в сообщении.