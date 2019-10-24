Ткаченко створив у Київраді об’єднання проти Кличка

У четвер, 24 жовтня, о 9:30 за адресою вул. Хрещатик, 36 (біля входу в будівлю КМДА) відбудеться прес-брифінг депутатів Київської міської ради.

Про це повідомляє перс-служба Київради.

Депутати анонсують об’єднання в групу “Новий Київ” задля формування реальної опозиції владі Кличка, здійснення контролю над діями міського голови і його підлеглих, та відстоювання інтересів киян. Спікери: Сергій Гусовський, депутат Київської міської ради; Ілля Сагайдак, депутат Київської міської ради, а також Олександр Ткаченко, народний депутат України. Нагадаємо, раніше виконком партії “Об’єднання” Самопоміч” прийняв рішення про виключення депутатів Київської міської ради Сергія Гусовського, Олексія Руденка, Сергія Харчука і Вадима Васильчука з членів партії зананесеніе серйозного збитку репутації політичної сили.

У заяві зазначається: “Ці депутати підтримали рішення Київської міської ради про виділення родичів їх колеги Романа Марченка земельних ділянок в місті Києві, попередньо були незаконно їм же захоплені. Загальна площа всіх захоплених ділянок становить понад 1,4 га. Крім цього, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Ткаченко подавши декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції, де вказав, що претендує на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Нещодавно журналісти виявили, що він користується незадекларованим маєтком в природоохоронній зоні на Трухановому острові в Києві.

Далі журналісти довідалися, що Олександр Ткаченко не відобразив у декларації всіх підприємств, де він виступає кінцевим бенефіціаром або є співзасновником, зокрема “Планету кіно”, де він є кінцевим бенефіціаром через кіпрську офшорну фірму “Сі сінема лімітед”.