У Росії бронемашина на швидкості влетіла у легковик

У російській Костромі сталося ДТП за участю бронемашини та легковика.

Кадри з місця подій опублікували користувачі соціальних мереж. За даними російської преси, транспортні засоби зіткнулися на перехресті вулиць Юрія Смирнова і Шагова.

Судячи з опублікованого відео, бронемашина на великій швидкості хотіла проскочити перехрестя на заборонений сигнал світлофора, після чого її занесло і вона зіткнулася з іншим учасником руху. На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. У свою чергу поліція почала розслідування інциденту.