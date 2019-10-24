Прокуратура Києва накрила один з найбільших інтернет-магазинів косметики та парфумерії

Прокуратура Києва викрила посадових осіб приватних компаній, які при реалізації іноземної парфумерії та косметики ухилялися від сплати податків.

Слідство встановило, що джерелами отримання товарів були міжнародні поштові відправлення, оформлені на групу фізичних осіб, щоб уникнути митного оформлення цих товарів, йдеться на сайті ГПУ.

«У подальшому товари акумулювалися на складських приміщеннях кількох підприємств і централізовано реалізувалися через підконтрольних фізичних осіб, а також інтернет-магазини без відображення в офіційній податковій звітності підприємств всупереч встановленому законодавством України порядку», – повідомила прес-служба прокуратури.

В ході розслідування провели ряд обшуків в складських і офісних приміщеннях зазначених підприємств, розташованих на території міста Києва, Київської області та інших міст.

Під час обшуків вилучили велику кількість парфумів, косметичних виробів та інших товарів на загальну суму понад 20 млн гривень, печатки підприємств, документи чорнової бухгалтерії, первинні фінансово-господарські документи та готівкові кошти у сумі 1,6 млн. гривень.

Представники прокуратури зазначили, що в даний час слідство триває – встановлюється розмір завданих державі збитків.