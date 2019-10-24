«Я б сказав те ж саме. Я не вважаю, що це помилка», — нардеп від СН Шевченка про своєму виступі на російському ТБ

Депутат Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Євген Шевченко не вважає помилкою участь у політичній телевізійному шоу російського «1 каналу».

На запитання Радіо Свобода, чи відреагували в Офісі президента на його участь в цьому телешоу, депутат відповів: «Просто запитували, навіщо ти це зробив. Я пояснив свою позицію»

На уточнююче питання, засуджують у Зеленського його поява в ефірі політичного телешоу, Шевченко сказав: «Ні. Просто запитали, навіщо … Хочуть зрозуміти, що відбувається».

Відповідаючи на питання, чи вважає він свою участь у російському телешоу помилкою, Шевченко відповів: «Я б сказав те ж саме. Я не вважаю, що це помилка. Це мої політичні переконання. Я вважаю, що ми не маємо права ховати голову в пісок. Ми повинні відстоювати наші позиції, і, зокрема, в інформаційному полі, позиції України і фракції, і тієї ідеології, з якою ми йшли на вибори. … Я відстоюю позиції України в рамках виборчої програми нашого президента і нашої партії. Крапка. Якщо мене хочуть покарати за це, то нехай разом зі смной покарають нашого президента, тому що у нас в цьому сенсі позиція єдина тут».

За словами депутата з пропрезидентської фракції, він більше не планує участі в таких програмах: «Ні, я сказав росіянам, що за те, що вони зробили, вирізали і все перекрутили, я більше з ними не спілкуюся. Це некоректно, це неправильно, це брехня, це обман, і такого я не потерплю».

«Головний меседж, який я хотів донести, — щоб люди в Росії, Європі та Америці через ЗМІ бачили, що в Україні є люди зі здоровим глуздом, які готові йти на компроміс, готові захищати український інтерес, не здавати його, але при цьому дійсно через переговори і діалог прийти до миру», — стверджує Євген Шевченко.