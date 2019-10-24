На Львівщині перекинувся віз з людьми: є загиблий

На Львівщині перекинувся віз з людьми, загинув чоловік, ще двоє людей травмовані. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА

“23 жовтня близько 17:00 у селі Добрівляни Дрогобицького району, на місцевій дорозі коні злякалися проїжджаючого поряд транспорту, сполохалися і перевернули віз з людьми. Внаслідок події 1 особа, мешканець села Ролів Дрогобицького району 1939 року народження, загинула на місці до приїзду “швидкої”. Ще дві особи отримали травми та були госпіталізовані у Дрогобицьку міську лікарню”, – повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.