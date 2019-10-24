«Ніякого прориву не станеться»: Україну попередили про серйозну небезпеку через «формули Штайнмайера»

Скандальна «формула Штайнмайера» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, не принесе прориву на переговорах в «нормандському форматі», оскільки гучний документ є не більше, ніж псевдо-прогресом.

Таку думку озвучила Съюзан Стюарт, яка є експертом фонду Stiftung Wissenschaftund Politik при Німецькому інституті з міжнародних питань і безпеки в Берліні і доктором політичних наук Університету Мангейма.

При цьому вона підкреслила, що зараз мова йде не тільки про Україну і Росії, але і про європейську безпеку, цінності, цілісність та суверенітет європейських територій і держав.

«Деякого прориву можна досягти на міні-саміті на вищому рівні, де буде проведена серйозна робота для досягнення домовленостей з питань, згаданих раніше. І до саміту в нормандському форматі Німеччини і Франції потрібно вирішити, що вони можуть прийняти. Суть основної небезпеки полягає в тому, що Зеленський піде на певні поступки Росії, ймовірно, наївно вірячи, що Кремль більше готовий піти на компроміс, ніж це є насправді. Подібні поступки також можуть мати вплив на Німеччину, Францію та ЄС в цілому», – пояснила вона.