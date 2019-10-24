Влада Латвії збираються боротися з дармоїдами

В даний час в Латвії проживає велика кількість дармоїдів, а за останні 10 років країну залишили приблизно 300 тисяч громадян, які не змогли знайти роботу на батьківщині.

Як передає replyua.net з посиланням на латвійські ЗМІ, така заява пролунала від радника голови латвійського уряду Имантса Парадниекса. Він підкреслив, що в країні проживає дуже багато нероб, і їм не вигідно працювати.

«У нас занадто багато нероб, яким вигідно такими бути. Велика частина людей вважає, що їм невигідно працювати, що це нормально. Все це треба привести в порядок», — заявив представник влади. Він зазначив, що в Латвії дуже високий рівень безробіття, і система в країні працює неправильно. Втім, він вважає, що жителі країни можуть знайти роботу і заробляти непогані гроші, проте більшість з них віддає перевагу отримувати соціальні допомоги. Під час спілкування з журналістами політик зазначив, що влада збирається переглянути правила виплат соціальних допомог, щоб латвійці більше не сиділи вдома, а почали шукати роботу.

Потрібно зазначити, що допомога по безробіттю в Латвії виплачується громадянам протягом 9 місяців з моменту втрати роботи. На допомогу можуть претендувати особи, які отримали статус безробітного, які офіційно відпрацювали не менше одного року і платили обов’язкові внески соціального страхування. Оформити таку допомогу досить легко. Зокрема, безробітний може претендувати на 50-60 відсотків від середньої зарплати.