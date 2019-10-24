У Києві на Кільцевій сталася смертельна ДТП: з’явилися відео

У Києві на Кільцевій дорозі легковик BMW збив чоловіка на пішохідному переході. Пішохід помер на місці аварії, повідомляє “Информатор”.

ДТП сталася сьогодні, 24 жовтня, близько 3:00. Як розповіли в поліції, водій BMW збив чоловіка на величезній швидкості. У цей момент чоловік переходив дорогу на пішохідному переході. Легковик протяг пішохода на сотні метрів вперед.

В результаті аварії чоловік помер на місці трагедії. Йому було близько 60 років.

Зазначимо, що удар був настільки сильним, що капот машини зім’яло, а лобове скло повністю розбилося. Водій BMW теж постраждав – його госпіталізували медики “швидкої”. Через ДТП перекривали дві смуги руху.