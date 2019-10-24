Леся Никитюк стала жертвой неудачного розыгрыша

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не на шутку напугала поклонников недавним видео в Instagram-stories. Знаменитость рассказала о том, как ее обидел друг.

Блондинка опубликовала видеоотчет о том, с чего для нее началось утро сегодняшнего дня. Выйдя во двор своего дома, вместе с четвероногим любимцем Рафиком, Никитюк стала свидетельницей того, как на капоте ее авто люди, не имеющие определенного места жительства, устроили застолье.

Теледива вполне резонно высказала возмущение, но немолодые и нетрезвые люди, проигнорировали ее замечания. Они пояснили, что празднуют день рождения и никуда не собираются уходить. Тогда Никитюк сменила стратегию и спела одному из не прошеных гостей поздравление в надежде, что это заставит их передумать, но что-то пошло не так…

Из-за нервного переживания ЛедиЛе пришлось обратиться за медицинской помощью и уже в кабинете врача, она рассказала, что утренняя ситуация, была розыгрышем, который организовал ее друг и шоуменом Александр Педан. Никитюк рассказала, что очень испугалась, поскольку на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, а затем «началась стрельба».

С глазами, полными слез, телезвезда официально заявила, что прекращает какие-либо отношения с Педаном и отметила, что «он потерял подругу».

Буквально спустя полчаса в аккаунте Александра Педана появилось видео, на котором он попросил прощения у Никитюк за свою неудачную шутку. Но вот простит ли она друга-обидчика – вопрос открытый…