Черкаську область може очолити одіозний Лебедцов — ЗМІ

Голова Черкаської обласної держадміністрації Ігор Шевченко, який був призначений на 30 липня, написав заяву на звільнення. Виконувати обов’язки голови області, ймовірно, буде перший заступник голови ОДА Борис Лебедцов. Про це повідомляє місцеве видання Dzvin.Media з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що причина звільнення невідома, але нещодавно президент висловив невдоволення результатами роботи деяких глав областей. Прізвищ він не назвав, проте зазначив, що вони не показали таких результатів, яких від них чекали. За підрахунками журналістів, у разі звільнення, Ігор Шевченко буде своєрідним рекордсменом, адже очолював область всього два місяці і 23 дні.

Джерела іншого авторитетного місцевого видання «Антенна» також стверджують, що Ігор Шевченко повністю відсторонений від прийняття будь-яких кадрових рішень.

«Головна мета місцевих бізнес-еліт — встановлення повного політичного контролю над областю, коли зовні інтелігентні люди у владних кріслах насправді будуть представляти інтереси корумпованих агробаронів. Цікаво, а в офісі президента Зеленського знають про це? І бачать, що мимоволі вже дали зелене світло на цьому шляху?»- йдеться в публікації видання.

ЗМІ цитують голову місцевого відділення «Нацкорпуса» Дмитра Кухарчука, який раніше пояснив, які ризики несе призначення Лебедцова. За його словами, ще в 2013 році він «прославився як політична тушка, злившись в Партію регіонів тодішніми колегами по «Фронту Змін» у Черкаській міській раді».

«За час депутатства прославився типово «регионаловским» поведінкою і світоглядом, виступав проти перейменування вулиці Енгельса на Чорновола. До речі, не змінюючи свого проросійського світогляду, навіть став героєм скандалу в обласній раді у 2017 році, коли під час виступу по Дачі Андрєєва навідріз відмовився переходити на українську, вступивши тому в бійку зі «свободівцем» Юрієм Ботнарем», — зазначає Кухарчук.

Про махінації з нерухомістю та забудовами в Черкасах докладно писали нещодавно ЗМІ. За даними медіа, перед заступник голови Офісу Президента Сергієм Трофімовим за Лебедцова заступається народний депутат від «Слуги народу» Артем Культенко, якого також називають причетним до багатьох корупційних схем у місті. Про факт просування Лебедцова з боку Культенко пише і Кухарчук.

«Пов’язує цих двох персонажів ще й спільний бізнес — транспортна компанія «Кертіс-груп». Культенко відомий у Києві «покровитель» незаконних Мафів, людина заможна і з сумнівним минулим», — додає він.