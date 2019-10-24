У Зеленського висловилися з приводу відставки уряду і дострокових парламентських виборів

В інтерв’ю журналістам «Української правди» перший заступник голови фракції партії президента Зеленського «Слуга народу» Олександр Корнієнко дав оцінку ймовірності проведення в 2020 році дострокових виборів у Верховну Раду України, а також відставки Кабміну Олексія Гончарука

Він пояснив, що бажання часто змінювати склад парламенту немає, правда, якщо буде політична турбулентність, глава держави має право визначитися. Разом з тим, Корнієнко говорить, що на сьогоднішній день немає ніяких передумов для процесів, які могли б призвести до розпуску парламенту. «Зараз ще є потенціал домовлятися, є потенціал командно працювати», — зазначив нардеп.

Прокоментував Корнієнко та перспективу відставки уряду, уточнивши, що, згідно зі статистикою, уряду в Україні завжди існували півтора року. Але ще давати прогнози для Кабміну Олексія Гончарука.

«Зараз уряді там дуже велика кількість проблем — вони поки позвільняли людей, що вже місяць пройшов. Тобто уряду потрібно трохи більше часу. Станом на сьогодні рано підбивати підсумки. Це потрібно буде робити ближче до Нового року. Приблизно початку опалювального сезону», — резюмував Корнієнко.