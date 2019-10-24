Астрономи виявили масивну галактику — одну з найбільш ранніх у Всесвіті

Астрономи виявили одну з массивнейших галактик у Всесвіті, яка сформувалася незадовго після Великого вибуху, що стався 13,8 мільярдів років тому. За словами вчених, відкриття може стати відсутньою ланкою в нашому розумінні того, як сформувалися перші галактики у Всесвіті.

Відкритої галактиці приблизно 12,5 мільярдів років. Її помітили дослідники з США та Австралії з допомогою телескопа ALMA в Чилі. ALMA розробили для спостереження за самими древніми зірками і галактиками у Всесвіті: на відміну від більшості інших телескопів, ALMA може стежити навіть за тими об’єктами, які оточені космічним пилом.

Команда вчених на чолі з Христиною Вільямс з Університету Арізони проводили спостереження за допомогою телескопа і раптом помітили слабкий світло, що виходить від невідомого джерела. «Це виглядало дуже таємниче, бо світіння, здавалося, не було пов’язане з якою-небудь відомою галактикою», — сказала Вільямс.

Вчені з’ясували, що світло виходив від раніше невідомої масивної галактики, оточеній хмарами космічного пилу. Галактика містить приблизно така ж кількість зірок, як і наш Чумацький шлях, однак у ній формування зірок відбувається в сотню разів швидше. Своє дослідження команда опублікувала в журналі «The Astrophysical Journal».

Масивні галактики, сформовані на ранніх етапах існування Всесвіту, представляють серйозну загадку для астрономів, оскільки їх існування не вписується в загальноприйняті теорії формування галактик. Вважається, що відразу після Великого вибуху Всесвіт розширювалася і остигала, що призвело до формування перших атомів. Близько двох мільйонів років тому перші зірки і галактики почали розвиватися з газових хмар.

Зазвичай дослідники спостерігають за ультрафіолетовим випромінюванням, щоб знайти найдавніші галактики Всесвіту. Проте ця техніка не може бути застосована, коли мова йде про пошук надмасивних галактик, тому що ультрафіолетове світло не пробивається через пилові хмари навколо них. Таким чином цей клас об’єктів залишається невивченим. Вважається, що людство не помічає 90% галактик у Всесвіті.

У серпні інша команда вчених на чолі з Тао Вангом з Університету Токіо виявила 39 масивних галактик, які сформувалися на ранніх етапах існування Всесвіту. Як саме вони утворилися, залишається загадкою. Тим не менш, нове відкриття може все змінити. Адже це давня галактика, яка все ще формується.

За матеріалами Newsweek

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