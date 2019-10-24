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АМКУ дозволив Азербайджану купити одного з найбільших мобільних операторів України

24.10.2019

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанського оператора мобільного зв’язку Bakcell купити «Vodafone Україна».

Зокрема, АМКУ дозволив «Bakcell» придбати акції нідерландської компанії Preludium B. V., через яку група МТС володіє другим за величиною українським оператором мобільного зв’язку, свідчить інформація відомства на Facebook.

«Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Bakcell» на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B. V., що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», – зазначила прес-служба.

«Це дозволить азербайджанської компанії придбати опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone», – резюмували представники відомства.

Bakcell – заснований в 1994 році азербайджанський оператор мобільного зв’язку і провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані, працює в стандартах GSM, UMTS та LTE.

Зараз «Vodafone Україна» на 100% належить Prelludium B. V. і є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

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