Азербайджанська Bakcell купить «Vodafone Україна»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив

азербайджанському телеком-оператора ТОВ Bakcell придбати акції нідерландської

компанії Preludium B. V., через яку група МТС володіє другим за величиною

українським оператором мобільного зв’язку Прат «ВФ Україна» (Vodafone Україна).

«Сьогодні Антимонопольний комітет України надав

дозвіл ТОВ Bakcell на опосередковане придбання акцій компанії Preludium

B. V., що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління

компанії. Це дозволить азербайджанської компанії придбати опосередкований

контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone»,

— йдеться в повідомленні АМКУ.

Bakcell — заснований в 1994 році азербайджанський оператор

мобільного зв’язку і провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Мережа

Bakcell складається більш ніж з 7,5 тис. базових станцій, охоплює 93%

території (крім окуповані території) та 99% населення Азербайджану.

Компанія обслуговує більше 3 млн абонентів. У відкритих джерелах немає точних

дані, хто є основним власником Bakcell.

Раніше SKELET-info повідомляв, що оператор мобільного зв’язку lifecell в черговий раз зробив спробу через суд визнати «Київстар» і Vodafone монополістами.