На Черкащині банда катувала лісника

У Черкаській області невідомі скоїли розбійний напад на працівника лісового господарства та катували його, вимагаючи гроші. Про це повідомили у правоохоронних органах.

В одному з сіл Чигиринського району троє невідомих проникли до приватного домоволодіння та напали на господаря, який працює лісником у місцевому лісгоспі, та його дружину.

Зловмисники побили господарів, а чоловіка закували в кайданки, після чого продовжували бити, вимагаючи вказати їм, де зберігаються гроші. Коли потерпілий втрачав свідомість – його відливали водою та продовжували бити. Врешті потерпілий вказав їм, де зберігає гроші. Зловмисникам вдалося заволодіти 2 тисячами доларів, з якими вони зникли з місця вчинення злочину.

Потерпілі були госпіталізовані. У чоловіка – внутрішньочерепна гематома, перелом кісток носу та численні забої. Жінка отримала струс мозку та численні забої і садна.

Розпочато досудове розслідування за фактом розбійного нападу.