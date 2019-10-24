Названы самые романтичные поцелуи всех времен (фото)

Создан интересный рейтинг.

Британцы назвали свадебный поцелуй принца и принцессы Уэльских на балконе Букингемского дворца самым запоминающимся в истории. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного по заказу канала HISTORY перед серией выпусков «Фото, изменившие мир».Торжественную церемонию бракосочетания принца Чарльза и принцессы Дианы Спенсерв 1981 году посмотрели 750 миллионов зрителей, передает Сегодня.

«Фотография Чарльза и Дианы является культовой, но она могла вовсе не существовать. Супруги поцеловались, поскольку они забыли сделать это в конце церемонии», – говорится в сообщении.

На втором месте оказался поцелуй принца Уильяма с супругой Кейт Миддлтон.

А третье место, разумеется, у принца Гарри и Меган Маркл. Свадебный поцелуй герцогов Сассекских до сих пор в сердцах британцев. Кроме членов королевской семьи, в рейтинг попали – герои одноименного мультфильма Леди и Бродяга, а также певица Мадонна и Бритни Спирс, которые поцеловались на сцене одной из музыкальных премий 16 лет тому назад.