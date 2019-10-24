Эти признаки указывают на старение мозга

Болезнь Альцгеймера уже далеко не редкость.

Старость проявляется не только в увеличении количества морщин, но и в том, что наш мозг начинает работать все хуже и хуже. Если вовремя не заметить признаки ослабления умственной деятельности, можно с годами растратить весь интеллект, передает healthinfo.ua.

По статистике, 5% людей в возрасте 65 лет страдают болезнью Альцгеймера. Но даже если у человека не поставлен этот страшный диагноз, есть большой риск с годами становиться все глупее и глупее. Не зря академик Бехтерев, всю жизнь занимавшийся проблемами мозга, как-то сказал, что только 20% людей будут в старости иметь ясный разум, остальные, в той или иной мере, будут страдать от старческого слабоумия.

Вы никогда не думали, почему среди пенсионеров так много людей наивных и доверчивых, обмануть которых разным мошенникам и пройдохам – раз плюнуть? Почему именно среди людей пожилого возраста так часто можно встретить озлобленных, обиженных на вест мир личностей, отказывающихся признавать за молодежью хоть какие-то достоинства, не желающих радоваться жизни? А ведь это все может быть признаком ослабления деятельности мозга: отсутствие критического мышления и логики, ослабление памяти и способности воспринимать новую информацию.

Кто рискует заработать старческое слабоумие?

Мозги, как и мышцы, нуждаются в постоянной тренировке. Но так уж повелось: в молодости мы активно учимся, работаем, достигаем каких-то вершин, а вот чем старше, тем больше стремимся вести образ жизни растений. Как иначе можно назвать поведение, когда основную часть времени у человека занимает сон, еда, просмотр бестолковых телепередач, не дающих ничего ни уму, ни сердцу? С возрастом и так наблюдается снижение интенсивности работы мозга, замедляется образование нейронных связей между разными участками мозга. А тут еще и полное отсутствие желания хоть как-то нагружать свой ум! Увы, если вы полагаете, что идеальная старость – это покой и отдых от умственного труда, вы – в группе риска.

Возможно, вы и не будете иметь диагноз «старческое слабоумие», однако вас будут сторониться окружающие, а дети станут откровенно тяготиться общением с вами, считая вас скучным занудным человекрм. Вы хотите именно так провести свою старость? Если ваш ответ – нет, предлагаем не откладывая в долгий ящик понаблюдать за собой. И если вы заметите у себя эти признаки ослабления умственной деятельности, начинайте работать над своими мозгами. Прямо сейчас.

— Вы перестали воспринимать критику в свой адрес, считая, что она не содержит ни крупицы истины. Но зато сами постоянно, вслух или про себя, критикуете окружающих.

— Вы не желаете хоть чему-то учиться. Вам намного проще и легче чинить старую стиральную машинку, чем разобраться в инструкции к новой.

— Ваша коронная фраза: «А вот раньше…» В разговорах, да и в мыслях, вы постоянно возвращаетесь в прошлое.

— Вы говорите ради того, чтобы говорить. Даже если вы прекрасно видите, что собеседник равнодушен к вашим словам, что ему неинтересно то, что вы говорите, вы все равно ведете беседу. Как будто удовольствие от вашего рассказа должны получать только вы.

— Вы стали хуже запоминать прочитанное. Вы стараетесь не читать сложной литературы потому что очень быстро отвлекаетесь и теряете логику повествования. Очень часто вы забываете, о чем писалось в начале романа, хотя еще не дочитали его до конца.

— Вы вдруг почувствовали себя экспертом в тех областях, в которых никогда и ничего не понимали. Как будто прожитые года дают вам право быть докой во всем! Вы с умным видом рассуждаете о политике, философии, религии и вам кажется, что ваши рассуждения довольно здравы.

— Вы стараетесь не смотреть серьезных фильмов, над которыми надо думать. Вы вообще не понимаете, отчего эта муть называется культовым кино! Для вас просмотр киноленты – возможность расслабиться и отдохнуть.

— Вы считаете, что окружающим надо бы быть гибче и подстраиваться под вас. Но сами ни за что не пойдете навстречу: пусть молодежь прогибается!

— Ваша жизнь обросла шаблонами и ритуалами. Например, каждый день вы заглядываете в ближайшую лавку – не для того, чтобы что-то купить, а просто так, поприветствовать продавца. Если в какой-то из дней вы этого не делаете, вы чувствуете себя не в своей тарелке. Вы часто произносите одни и те же словечки и шутки, которым уже лет пять-десять.

— Вы точно знаете, что правильно, а что – нет. Именно поэтому, даже когда окружающие противятся вашим поступкам или возмущаются вашими словами, не меняете поведения. Даже если это грозит ссорой.