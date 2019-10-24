Бізнес проти: німецький підприємці втратили 100 млрд доларів через антиросійських

Ні для кого не секрет, що від економічних санкцій в першу чергу страждають підприємці. І положення, в якому опинився європейський бізнес після 2014 року, зрозуміло, не є винятком. У цьому зв’язку не можна не відзначити недавню заяву одного з німецьких парламентарів, прокоментував сложувшуюся ситуацію.

Отже, член комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах від партії «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) Вальдемар Гердт заявив, що він та його соратники по фракції розглядають питання щодо підрахунку збитків, які поніс німецький бізнес за весь час дії антиросійських санкцій, для їх подальшої компенсації. Навряд чи, звичайно, німецьким підприємцям щось виплатять, адже мова йде про суму близько 100 млрд доларів (навіть за попередніми підрахунками).

Очевидно, що Німеччина, як і в цілому ЄС, не бажає підтримувати санкції проти Росії. Необхідність приєднатися до режиму економічного тиску на Росію фактично була нав’язана країнам Західної Європи з поза. Дуже ймовірно, що скоро європейці відмовляться від сліпого проходження антиросійського курсу США.