Повінь в Іспанії призвів до жертв

В результаті сильних дощів в Каталонії сталася повінь, в результаті якого загинула одна людина і ще двоє пропали без вісті.

Як повідомили в поліції, тіло чоловіка, який зник у ніч на вівторок у селі Аренис де Мунте, було виявлено на світанку на пляжі в 40 кілометрах на північ від Барселони. Також рятувальні служби шукають зниклу безвісти пару, яка перебувала в бунгало, змита водою в Вилаверде, в 30 км від Таррагони.

Експрес-інформація по країні

Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Així baixava aquesta nit la riera d Arenys de Munt d on era la primera víctima mortal de la DANA a Catalunya. Continuen buscant la mare i el seu fill que estaven en un bungalow a Vilaverd (Conca de Barberà), aprop del riu Francolí | #DANA @mossos @emergenciescat @tve_catalunya pic.twitter.com/ug2Rrr7GzX

— L Informatiu (@linformatiu_tve) 23 жовтня 2019 р.

Крім того, в результаті повені і зсувів було паралізовано більше 40 доріг, кілька залізних доріг і майже 25 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.

Потім дощі перемістилися на північ країни, затопивши провінції Кантабрія. Тут також дві людини числяться зниклими без вісті.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», минулого місяця Испаниия вже пережила повінь. Тоді в результаті проливних дощів в декількох провінціях шість осіб загинули і тисячі були евакуйовані.

За матеріалами «Європейська правда»

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