Людям нічим дихати: як Київ «потопає» у самому їдкому смогу за останні місяці

Над Україною п’ятий день варто зміг. Світові сайти, на яких відстежують ситуацію із забрудненням повітря, повідомляють, що у нас повітря такий самий, як в Китаї за рівнем вмісту СО. А самі українці скаржаться на запах гару і головний біль. Проте столична влада та уряд не помічають проблеми і запевняють нас, що все добре.

У Києві дихати нічим

Для експерименту ми взяли прилад AirBeam, який використовує метод розсіювання світла для вимірювання дрібнодисперсних твердих частинок (таких як РМ1, РМ2,5, РМ10). ВООЗ вважає, що чим менші частинки, які потрапляють в організм людини, тим шкідливіші для здоров’я.

Прилад виміряв якість повітря

Наприклад, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, рівні PM2,5 становлять значний ризик для здоров’я. Такі дуже дрібні частинки потрапляють глибоко в легені людини, там вони накопичуються і потім проникають у кров. Вони можуть викликати захворювання легенів.

Ще більш небезпечні частинки РМ1, вони викликають дратівливий кашель, навіть інсульт і серцевий напад. Вони потрапляють в кров і розповсюджуються по всьому організму людини.

Прилад виміряв якість повітря

Такі дрібні частинки можуть бути природного походження – дим від лісових і торф’яних пожеж, спалювання листя, від горіння корисних копалин (наприклад, вугілля, яким опалюють приміщення), пил. Також це можуть бути викиди заводів, навіть якщо ці підприємства знаходяться далеко за містом. Мова йде про сміттєспалювальних, асфальтових, цементних, хімічних виробництвах, і навіть меблевих фабриках. Також пил з будівництв, вихлопні гази, пари бензину і дизпалива.

Як убедилbcm, зробивши виміри в районі Бессарабки у центрі Києва, і в районі метро «Видубичі», показники шкідливих твердих речовин у повітрі перевищено.

Горить, але нічого страшного

У той же час, глава ДСНС Володимир Демчук запевняє, що в Україні горить мало торфовищ, щоб з-за цього піднімати паніку. Є невеликі загоряння в Житомирській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській областях.

«Пов’язувати забруднення атмосферного повітря з горінням торфовищ у Київській області, немає підстави», – заявив чиновник.

Смог у Києві

Смог у Києві

Але не тільки мелкодисперсная пил заважає вільно дихати українцям. З неділі вони спостерігають і за картою windy.com, на якій рівень викидів СО (чадний газ) над Україною таке ж як в Китаї. Ситуація за ці дні не змінилася. Іноді отруйна хмара розсіюється, але потім знову накриває практично всю країну.

Голова відділення з питань промислового забруднення Центру екологічних ініціатив «Екодія» Олена Міскун вважає, що основними джерелами такого забруднення повітря можуть бути горіння торфовищ та масове спалювання листя.

Однак столична влада, там і Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, глава уряду проблеми з повітрям не бачать, і запевняють, що в країні все спокійно. Вони посилаються на дані Українського Гідрометцентру.

Смог у Києві

Смог у Києві

Глава Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель запевнив, що свідчення вмісту СО у повітрі, також як свідчення вмісту забруднюючих речовин, що знаходяться в межах норми. І хоча осіння погода, тумани і інверсія сприяють накопиченню шкідливих речовин, високого рівня СО в повітрі не виявлено. «Всі показники в нормі», – заявив Оржель.

Іноді знімати показання просто нікому

Правда, у відділі прогнозів по забрудненню навколишнього середовища Українського Гідрометцентру кажуть, що дані до них з ЦГО надходять із запізненням. Наприклад, дані за п’ятницю у відомстві отримують тільки ближче до 15 години понеділка. А в неділю дані з вимірювальних приладів ніхто не знімає, бо вихідний.

Смог у Києві

Смог у Києві

Виходить, що прем’єр міністр, і керівник КМДА, які в понеділок заспокоювали народ і говорили, що всі показники в нормі, насправді міг цього і не знати.

З іншого боку, як розповів нам провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило, в Україні існує своя власна методика вимірювання того ж улекислого газу, та інших показників повітря.

НОВИНИ

Смог у Києві: у Кличка назвали причину дивного туману

«У нас застосовується інша методика вимірювання СО і інших домішок. Це не заборонено, ніякого злочину в цьому немає, просто такий номенклатурний регламент. І плутанина виникла через те, що у нас і за кордоном беруться різні показники і їх навіть порівнювати не можна. Наприклад, на географічному факультеті є більш сучасна метеостанція, європейського зразка. Але і вона не зафіксувала в ці дні значних перевищень. Інша справа, що там заміряють інший показник, який в Україні не враховується. Його передають закордон. Там використовують іншу формулу», – каже Роман Мурмило.

Синоптик визнає, що дані в центр з ЦГО надходять із запізненням. «Є міста, де дані зі станцій передаються через два дні. Але в Києві це більш оперативно, протягом доби. Потім це ж не градусник, подивився температуру і все зрозумів. Дані потрібно обробити, теж потрібен час», – пояснює Мурмило.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель також визнає, що обладнання для моніторингу за станом повітря в нашій країні застаріло. Крім того не вистачає фінансування. До речі, співробітники Укргідрометцентру так і говорять, що у них серйозний кадровий голод через низьких зарплат, і часом знімати показання, і вчасно передавати їх просто нікому.