Заступник генпрокурора Чумак розповів, як пройшов перший етап атестації прокурорів

Заступник генерального прокурора та голова комісії з атестації прокурорів Віктор Чумак заявивши, що вже 707 прокурорів успішно склали тести на першому етапі атестації прокурорів, однак на тестування прийшли не всі.

Про це він розповів у коментарі Hromadske. За його словами, на атестацію вчора, 23 жовтня, малі прийти близько тисячі людей, але прийшло близько 800, з яких успішно склали тести 707 прокурорів.

Сьогодні, 24 жовтня, складати тести малі 88 прокурорів, але 12 з них не прийшли. Чумак також розповів, що вчора один з учасників тестування намагався скористатися гаджетом під час тестування. Цю людину відсторонили від атестації.