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Мігранти, знайдені загиблими у вантажівці в Британії, прибули з Китаю

24.10.2019

Усі 39 чоловік, чиї тіла були знайдені в вантажівці в Англії, були громадянами Китаю.

Офіційно поліція графства Ессекс, на території якого був знайдений вантажівка, поки не повідомила, що загиблі упізнані, – передає “Медуза”.

Нагадаємо, тіла 39 людей, у тому числі одного підлітка, були виявлені в трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, в ніч на 23 жовтня.

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