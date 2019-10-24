Імпорт електроенергії з РФ ставить під загрозу приєднання України до європейської енергосистеми, — Прокип

Імпорт електроенергії з РФ створить тиск на вітчизняних гравців енергетики і загрожує приєднання України до європейської енергосистеми в 2023 році

Про це заявив експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокип в ефірі телеканалу «NewsOne».



Експерт нагадав, що в 2022 році Україна повинна від’єднатися від енергосистеми Росія-Білорусь-Молдова та продемонструвати здатність працювати в автономному режимі. Після цього повинен функціонувати паралельний режим, а потім — синхронний режим з країнами Європи в системі NTSOE. Імпорт електроенергії з РФ загрожує цього процесу.



«Тут вся слизькість питання — в обсягах того імпорту, який буде за двосторонніми договорами. Тому що фактично обсяги міждержавних зв’язків між Україною та Росією і Білоруссю, за виключення цих перерізів на контрольованих територіях, вони можуть дати фактично до 20% споживання електроенергії України. Що означає цей імпорт? Цей імпорт означає зменшення національного виробництва, зменшення платіжного балансу, тиск на національну валюту і в кінцевому рахунку це тиск на вітчизняних гравців енергетики, які будуть нездатні підготуватися до від’єднання від енергосистеми Росії і приєднання до Європи», — пояснив Прокип.



Він також не виключив можливості атаки з боку РФ на український енергоринок, що загрожує нашій енергобезпеки.



«Але якщо б Росія вирішила демпінгувати, просто щоб вдарити по українському енергоринку, просто вирішила демпінгувати. Для того, щоб фактично наші потужності зупинялися. Це взагалі вимір безпеки цього питання. Зараз ситуація не є критичною, але в принципі вона таїть у собі величезні небезпеки», — зазначив Прокип.



Крім того, він зазначив, що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, угоди про приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства, Україна має провести консультації з ЄС у разі внесення змін до енергетичне законодавство, однак їх не було.



«Таких консультацій здійснено не було. Всі ці країни пройшли цей ринок вже задовго до нас, і вони краще за нас розуміють механізми, як це працює і які загрози можуть бути. Але ми, грубо кажучи, якимось одним ранковим рішенням дуже швидко приймаємо зміни в законодавство, які небезпечні. Немає гарантії, що воно вистрілить. Але воно містить велику небезпеку», — зазначив Прокип.



Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку — дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.



З 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази — з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн квтг на добу.



Більшість энергроекспертов розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу незалежності України і переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ, а також відзначають, що це зашкодить євроінтеграції України.

dsnews.ua