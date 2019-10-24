В элегантном сером костюме с розовым отливом: Мелания Трамп выступила в Конгрессе США (фото)

Разбираем деловой образ самой стильной первой леди Америки.

Мелания Трамп одна из самых стильных первых леди мира. Ее образы всегда вызывают восхищение, а все потому, что Мелания знает, как и с чем сочетать модные тренды. Казалось бы, обычный деловой костюм, но в комплекте с эффектной обувью, идеальной укладкой и безупречным макияжем получился элегантный образ, который достоин внимания.

Так, вчера, 23 октября, 49-летняя супруга президента Америки посетила Конгресс США в Вашингтоне, где приняла участие в круглом столе, посвященном проблемам, связанными с зависимостью людей от наркотиков.

Мелания Трамп

Перед участниками встречи Мелания появилась в сером брючном костюме с розовым отливом, который сочетала с тонким обтягивающим свитером черного цвета. Светлая сумка в тон костюму и черные туфли-лодочки на шпильке дополнили деловой образ первой леди. Завершением стали все та же укладка и сдержанный макияж с акцентом на глаза.

Мелания Трамп

Мелания Трамп

Мелания Трамп

В своей речи Мелания Трамп поблагодарила Конгресс за принятие закона о поддержке людей с наркозависимостью и предотвращении употребления психоактивных веществ, который ее муж президент США подписал в прошлом году.



Мелания Трамп

Мелания Трамп