Слідкуйте за руками: як застій перетворюється в розквіт

Закінчується 2019-й стає ще одним невдалим роком. Однак у звітах йому з великою вигадкою додадуть успішний вид.

Ніколи такого не було, але тепер стає традицією. Кожен черговий казенний рапорт про те, як йдуть справи з економікою і народним добробутом, дає сигнал до змагання експертів — хто краще вгадає, яким способом на цей раз підтасовані цифри.

Офіційний звіт про результати перших трьох кварталів 2019-го особливо всіх вразив заявленим в ньому тривідсотковим зростанням реальних доходів у липні—вересні (у порівнянні з третім кварталом 2018-го). Практично всі знаючі люди розцінюють це як фокус, однак розходяться у способах його пояснення.

Версій багато, але найбільше мені подобається найпростіша. У перших двох кварталах 19-го реальні доходи громадян знижувалися, незважаючи на судомну зміну методик підрахунку і прямо-таки геркулесові статистичні зусилля. Між тим ніхто не відміняв найвищого наказу, щоб у нинішньому році народний добробут зросла. Тому для третього кварталу довелося просто підібрати таку цифру, яка виведе загальний дев’ятимісячний підсумок в плюс, нехай і самий скромний. Так і зробили. Звітний зростання наявних доходів у січні—вересні (+0,2%), при всьому своєму мінімалізмі, вклався в народолюбивые начальницькі приречення. Звідси і 3%. Менше було просто не можна.

Однак ці накреслення, оформлені торішнім «травневим указом» Путіна і національними проектами, опублікованими на початку 2019-го, стосуються всіх сфер життя. І держстатистика ще в боргу перед своїм начальством, тому що намалювати всі необхідні цифри разом поки не вміє.

Взяти, наприклад, здачу квартир і будинків, тобто нацпроект «Житло і міське середовище». Він наказує в 2019-му спорудити 88 млн кв. м житла, тобто на 17% більше, ніж 2018-му (75 млн кв. м). А чого добився Росстат? У його звіті здача житла за 9 місяців 2019-го зросла проти минулорічної тільки на 6,9%. Кмітливості вистачило лише на те, щоб з серпня почати присчитывать до загального метражу «житлові будинки, побудовані населенням на земельних ділянках, призначених для ведення садівництва». Дещо-що це дало, але, як бачите, явно недостатньо. А якщо рахувати з виключенням сезонного фактору, то вересень — другий місяць поспіль зниження здачі житла. В останні три місяці 2019-го нам доведеться побачити якийсь широкий і зухвалий статистичний маневр, або ж нацпроект, обіцяє до 2024 року збільшення житлового будівництва в 1,6 рази, провалиться вже на старті.

Втім, обіцянок так багато, що керівний око за ними просто не встигає стежити.

Була, наприклад, установка — прямо скажемо, свідомо фантастична — щорічно забезпечувати природне зростання числа жителів країни. За січень—серпень 19-го (більш пізніх цифр ще немає) природний спад населення Росії склала 219 тисяч проти 169 тисяч рік тому. І це незважаючи на підозри, що і з такою статистикою не все чисто.

Досить довго в моді були обіцянки вивести вперед, порівняно з іншими, заробітки медиків і вчителів. За минулу частину 2019-го середні зарплати в освіті збільшилися в номіналі на 7,5% і склали 77% від рівня від середньоросійських, а в охороні здоров’я та соцуслугах — на 7,7% (92%). В цілому ж «середньомісячні нараховані заробітні плати працівників організацій» виросли в тій же пропорції — на 7,2%. Мова, отже, йде про номінальному зростанні, більшу частину якого з’їла інфляція.

Але головна проблема навіть не в тому, що про випереджальному зростанні заробітків лікарів встигли забути. Страйки, скандали і колективні звільнення в лікарнях і медцентрах нагадують: державні зарплатні вливання в будь-якому випадку перехоплюються начальством. На відміну від своїх підлеглих, топ-менеджери великих державних медичних і освітніх установ багаті, або дуже багаті. Якщо не вони, то члени їх сімей суцільно і поруч — доларові (єврові) мільйонери. Але цю тонкість держстатистика взагалі не ловить.

Її обов’язок — зображати успіх. І ясно вказано, в яких пунктах.

«Якщо говорити про економіку, то очевидно, що в цілому у нас все в порядку: збільшується обсяг промислового виробництва, товарообіг, низькою є інфляція, ми намагаємося брати участь у будь-яких системах і рейтингах…» Дмитро Медведєв, звичайно, не від себе це сказав. Так бачить ситуацію його начальник.

Що стосується «всяких систем і рейтингів», то з ними найпростіше. Їх укладачів постачають «правильними» статданими, і становище нашої держави в міжнародних рейтингах крок за кроком поліпшується. Не у всіх, звичайно, а тільки в тих, які понад наказано відстежувати. Про інших дозволено забути, і їх як би немає.

Складніше з «збільшенням обсягу промислового виробництва». Адже обчислення цього обсягу зав’язано на незручну і стомлюючу конкретику.

Однак і ця біда поправна. Пам’ятаєте, як бравий солдат Швейк зображував техніку продажу літній собаки за цуценя? «Викрасьте пса в чорний колір — буде виглядати як новий. Щоб додалося в ньому сили, годуєте його миш’яком в кінських дозах, а зуби вичистіть наждачним папером, якою чистять іржаві ножі. А перед тим, як вести його продавати, влийте йому в глотку слив’янки, щоб пес був трохи напідпитку. Він у вас моментально стане бадьорий, живий, буде весело гавкати…»

Цей рецепт треба, звичайно, розуміти алегорично. Щоб промисловість (звітах) почала «весело гавкати», слід для кожної статистичної позиції придумати свій нестандартний хід.

Візьмемо для прикладу видобуток корисних копалин. За три квартали 2019-го вона постає в дзеркалі Росстату дуже навіть непогано: зафіксовано зростання на 3,6% проти трьох кварталів 2018-го. Не буду розбирати всі підозри, їх надто багато, і скажу тільки про останньому звітному місяці — вересні. Він був явно невдалим, і авторам звітів довелося, що називається, натискати на всі кнопки.

У річному обчисленні (вересень до вересня) вони таки вивели зростання на 2,5%. В тому числі, виробництво сирої нафти та природного газу (головних наших корисних копалин) зросла, за їхніми ж даними, всього на 0,6%, видобуток вугілля — на 2,5%, а металевих руд здобули навіть на 1,3% менше, ніж рік тому.

Чи можна, склавши все це, отримати двухсполовинойпроцентный загальний ріст? Якщо з розумом, то можна. Адже є ще і позиція під назвою «інші корисні копалини». Ну там граніт, алмази. Ось по ній видобуток зріс на 18%. Тут головне — не деталізувати. «Інші» і все. І ще один пункт, який нещодавно з’явився у звітах — «надання послуг в галузі видобування корисних копалин». Адже він виник не дарма. З нього показано збільшення на 7,9%. Ось тепер можна складати і отримувати на виході цілком непоганий результат, хоча в реалі загальна видобуток корисних копалин у вересні, за всіма ознаками, стагнувала або скорочувалася.

Йде до кінця 2019-й у господарському сенсі примітний як раз тим, що нічим не примітний. Ще один застійно-занепадницький рік після низки попередніх, таких же втрачених для розвитку. Але в рапортах йому додадуть благовидний, помірно успішний вид.

На черзі наступна завдання — декорувати застій так, щоб він виглядав у звітах як впевнене і потужний розквіт. Здається, над цим уже працюють.