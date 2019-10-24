«Заначка» важливіше розвитку

Судячи з новим проектом бюджету, російська економіка продовжить стагнацію, а влада всерйоз починають готуватися до «чорним дням».

Держдума обговорить в середу в першому читанні проект федерального бюджету на 2020-2022 років. Майбутні три роки будуть явно не простими — вже на наступний рік експерти прогнозують настання чергової світової економічної кризи, який навряд чи обійде стороною і Росію, а в 2021 році пройдуть вибори в Держдуму. Це означає, що владі доведеться хоч наскільки збільшити соціальні витрати, щоб задобрити виборців. Або, як мінімум, постаратися їх зайвий раз не дратувати.

У гонитві за голосами парламентські партії вже зараз почали підвищувати градус критики на адресу уряду і розробленого ним проекту бюджету. Осторонь не залишилася навіть «Єдина Росія», яка все так же слухняно голосує за будь-які урядові ініціативи, але періодично, що називається, «показує зуби».

Ось і зараз єдинороси з подачі глави комітету Держдуми з бюджету і податків Андрія Макарова засумнівалися в реальності деяких соціально-економічних показників, закладених у «трирічку». Зокрема, за прогнозом інфляції, яка, як випливає з проекту бюджету, повинна скласти в 2020 році 3%, в той час як Центробанк говорить про 4%. Між тим, від величини цієї цифри залежить не тільки розмір індексації пенсій і допомоги, але і питання, пов’язані з доходами населення.

Претензії до бюджетного планування традиційно є і у «Справедливої Росії». «Есери» стверджують, що уряд знову занизило розрахункову ціну на нафту, яка, за його прогнозами, перевищить в наступному році 57 доларів за барель. Це означає, що Мінфін продовжить набивати «кубушку» Фонду національного добробуту (ФНБ). При цьому до цих пір не вирішено питання, куди витратять 1,5-2 трлн рублів, які вилучать з цього фонду в 2020 році у відповідність з бюджетним правилом».

Нагадаємо, згідно з цим правилом, кошти ФНБ можуть спрямовуватись на розвиток соціально-економічної сфери, тільки якщо їх обсяг перевищить 7% ВВП. Проте раніше в Мінфіні дали зрозуміти, що готові інвестувати всередині країни тільки 15-20% від зазначеної суми.

Така політика особливо дратує депутатів з КПРФ, які незадоволені тим, що уряд в черговий раз подсунуло їм «не бюджет розвитку, а жорсткої економії, накопичення грошових запасів і очікування «чорного дня». Комуністи переконані, що з таким складом уряду російська економіка продовжить і далі стояти на місці і її не вдасться вивести не те що в «п’ятірку» провідних економік світу, як велів президент, але розігнати хоча б до темпів на рівні середньосвітових. Потрібні рішучі кроки, але в уряді їх просто нема кому робити, кажуть в КПРФ.

Урядові прогнози жорстко розкритикували і в Рахунковій палаті. Її голова Олексій Кудрін переконаний, що російська економіка зросте в 2021 році максимум на 2%, в той час як в уряді визначили планку в 3,1%. Як з’ясувалося, у своїх розрахунках чиновники виходили з очікування «бурхливого зростання» інвестицій.

В ході дискусії щодо проекту бюджету депутати озвучать питання не тільки по макроекономічних показниках бюджету, але і його видаткової частини. У Держдумі розповіли, що в цілому витрати на соціальну сферу в найближчі три роки навіть трохи зростуть, але при найближчому розгляді виявляється, що держава як і раніше готова інвестувати у людський капітал за залишковим принципом. Набагато важливіше для уряду бюджетний профіцит, хоча і він скоротиться до кінця 2022 року до 0,2%, після чого в разі падіння цін на нафту і триваючої економічної стагнації чиновникам знову доведеться задуматися про зведення кінців з кінцями.