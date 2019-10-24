Вечірня Барселона. Всі антидержавні і антиполицейские графіті — на місці. Міська влада не ризикують почати змивати їх, поки політзеків — раніше в іспанській в’язниці, а переговори з Мадридом — з його вини — навіть не розпочато. Господарі закладів, чиї вітрини покриті такими ж радикальними сепаратистськими гаслами — фактично їх підтримують. Тільки в розшифровці F. ck the police — FTP — затерті перші літери першого слова.

При цьому скептики чекають, що в неофранкистском угарі (а завтра — якраз вчинена соціалістичним урядом Педро Санчеса ексгумація каудільо) — 10 листопада на виборах переможуть праві і введуть в Каталонії режим НП. Після чого Брекзит здасться Євросоюзу легким нежитем. Загалом, каталонський зворотний відлік, після якого, нарешті, повинна початися ера нового — индепендентистского — світопорядку, невблаганно наближається до цифри «0».

Данило Коцюбинський, історик, журналіст