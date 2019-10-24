Полуправа напівлюдини

Рада з прав людини дає поради людині, яка не потребує порад. Дає поради про права людини, який вважає, що кращим є правом обов’язки. Колишній склад і колишнього голови розігнали не тому, що вони заважали Путіну і реально могли на щось вплинути. А просто тому, що набридли. Чогось собі буркотіли, гундели, писали, скрекотали над вухом. Це як шум за вікном. Особливо не заважає, але постійно створює якийсь безглуздий фон. Закрив вікно — і стало тихо.

Валерій Фадєєв докучати Путіну не стане. Його Громадська палата була органом, що перебував у сплячому режимі. По виду Фадєєва здається, що він не дуже радий своєму призначенню. Втім, ще коли він ніяково намагався робити пропаганду на Першому каналі, то віщав в такій же манері «колеса, яке не доїде до Казані». Щоб не було сумнівів, Валерій вже розставив пріоритети людських прав у Росії. Права — без політики. Комуналка, соціалка, медицина, освіта — ось цим ми з задоволенням займаємося, запряжемося в несмазанную віз. А всякі ці мітинги, протести — це малоактуальна.

Ідея не просто стара — а давня. Як ніби хворий організм можна лікувати по частинах. Лікувати-то багато пробували, але лікування, як правило, закінчувалося для організму на кладовищі. Не існує окремо прав політичних і соціальних окремо. Це дві сторони однієї не дуже веселою медалі. Але спробуємо, тим не менш, уявити. Уявити собі таке суспільство, в якому немає вільних виборів, зате є прекрасну освіту. Де немає свободи слова, зате в наявності прекрасна медицина. Де немає незалежного суду, зате є гідні зарплати, пенсії та соцзахист. Ну, от уявіть собі таку країну. А потім спробуйте навести хоч один приклад реальної країни, де таке було б. Немає таких країн, ані прикладів. Не виходить створити здорове соціальне держава в умовах політичного потворності. Але можна, звичайно, засідати в Раді, розводити руками і закочувати очі, апелюючи до розуму правителя і сподіваючись на його мудрість. Тоді у тебе є всі шанси всидіти в кріслі голови максимально довго. Захищаючи замість прав людини якісь полуправа. Або права напівлюдини. Або полузащищая напівлюдські полуправа і даючи полусоветы.