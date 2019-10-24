З держбюджету на прес-марафон Зеленського витратили 373 тис. грн.

Вартість прес-марафону президента України Володимира Зеленського, який відбувся 10 жовтня, склала для держскарбниці 373 тисячі гривень.

Про це сказано відповіді у держуправління справами на запит журналістів «Українських новин»ю «Державне управління справами отримало документи на оплату послуг з ресторанного обслуговування під час зазначеного заходу на суму 174 396 гривень та послуг по технічному забезпеченню його відео – і аудиосъемки і трансляції на суму 198 529 гривень. Документи на оплату інших послуг, пов’язаних з проведенням заходу, не надходили», — зазначено у звіті.

Нагадаємо, що прес-конференція Зеленського відбулася в фуд-холі Kyiv Food Market і продовжилася більше 14 годин. Таким чином, президент побив світовий рекорд з тривалості прес-конференції. Його спілкування з журналістами тривав два рази довше, ніж спілкування з пресою глави Білорусі Олександра Лукашенка. Тим не менш, під час спілкування зі ЗМІ Зеленському довелося проходити процедури, щоб не втратити голос. Так, лікарі робили йому уколи для відновлення голосових зв’язок.

Також експерти підрахували, що за 14 годин прес-марафону глава держави озвучив лише 14 фактологічних тверджень, до того ж, близько половини з них виявилися неправдою і маніпуляцією.