У партії «Слуга народу» розповіли, кому належить ідея з поліграфом

Ідея перевірити депутатів з партії президента Володимира Зеленського належить голові парламентської фракції «Слуга народу» Давидові Архаамии.

Про це повідомив в інтерв’ю журналістам «Української правди» перший заступник лідера фракції Слуга народу Олександр Корнієнко. «Наскільки я знаю, ця ідея виникла у Давида Арахамии. У нього був досвід з поліграфом в міністерстві оборони. Я вже не пам’ятаю в деталях цей кейс, але Давид запропонував спробувати цей інструмент для депутатів», — зазначив Корнієнко.

У відповідь на запитання про формат обговорення цього скандалу в партії, Корнієнко сказав: «Так, ми обговорювали. Нарада не було масштабним, оскільки багато заступників голови фракції в округах, частина на виїзному комітеті на Донбасі. У понеділок у нас буде засідання фракції… Там ми будемо обговорювати багато питань, серед яких і це теж». У той же час, депутат не сказав, чи буде президент Володимир Зеленський бути присутнім на засіданні фракції 28 жовтня.