Всю країну намагаються перетворити в один великий «Квартал» — думка

Леся Василенко заявила, виступаючи в ефірі телеканалу Прямої, що призначення в РНБО людей, які раніше займалися створенням шоу, на тлі протистояння військової агресії РФ, викликає безліч питань. При цьому народна обраниця, що представляє в Раді 9-го скликання партію «Голос» додала, що зараз всю країну намагаються перетворити в один великий «Квартал»

Леся Василенко звертає увагу, що в умовах відображення Україною російської військової агресії в РНБО призначають людей, які займалися створенням шоу. У зв’язку з цим виникає безліч питань — наприклад, наскільки ці люди взагалі здатні чинити опір.

За словами народної обраниці, першою реакцією на інформацію про призначення Сергія Сивохо стала думка, що всю країну нова влада намагається перетворити в один великий «Квартал». Незрозуміло, чому РНБО, сектор безпеки і оборони призначають тих, хто має досвід створювати якісні комедійні шоу. Це дійсно загадка. Адже сфера безпеки і оборони сьогодні зовсім не є напрямом, на якому можна дозволити собі жартувати.