Сивохо: спеціально не міняв донецькі номери, коли в 2014-му в Києві палили машини донецьким

Політологи, журналісти, політики остерігають президента Володимира Зеленського від дуже небезпечного кроку з призначенням свого друга, як сам президент неодноразово наголошував, коміка, шоумена Сергія Сивохо радником в РНБО. Причина тому – його позиція щодо конфлікту на Донбасі.

Колишній народний депутат, блогер Сергій Висоцький на своїй сторінці у Facebook оприлюднив порівняно недавнє відео від липня 2019 року, на якому Сергій Сивохо відверто говорить про свою позицію. Новоспечений радник секретаря РНБО з гордістю розповідає нам, що навіть, коли в Києві у 2014 палили машини з донецькими номерами, він спеціально не змінював номери, тому що влада свідомо зробила з донецьких якихось нелюдів.

Сергій Висоцький зазначає, складно сказати, як там було з номерами, але це вічно незадоволене обличчя, з виразом: «Ви мені всі повинні» з 2014 року можна було поміняти на щось більш позитивне.

