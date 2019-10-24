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З’явиться новий суспільний договір на Північному Кавказі?

24.10.2019

Появится ли новый общественный договор на Северном Кавказе?

Федеральний центр висловлює невдоволення тим, що відбувається на Північному Кавказі. Поки вустами Рахункової палати. Але недвозначний сигнал: поточне негласна угода, згідно з якою республіки отримують серйозну фінансову підтримку, а у відповідь забезпечують тишу, спокій і лояльність місцевого населення, себе вичерпав.

«Заходи держпідтримки, спрямовані на розвиток регіонів Північного Кавказу, поки не досягли очікуваного ефекту. Кардинального поліпшення інвестклімату не спостерігається ні в макрорегіоні в цілому, ні в окремих його суб’єктів. Прикладів успішно завершених інвестпроектів вкрай мало, напруженість на ринку праці зберігається», — зазначають аудитори.

Досить смілива заява відомства Олексія Кудріна, враховуючи російські традиції, не могло бути зроблено без хоча б мовчазної згоди керівництва країни. І розраховане воно, судячи з усього, на швидку реакцію глав республік. Дагестан, Інгушетія, Карачаєво-Черкеська республіка і навіть Ставропольський край в останні кілька років поставляють не тільки позитивні новини. Все частіше надходять сигнали про невдоволення населення місцевою владою, міжетнічних конфліктах і виявленні осередків терористичних організацій. Ситуація складна, песимісти навіть кажуть, що ще трохи-і рвоне. Центру необхідно переукласти суспільний договір» на Кавказі, який раніше формулювалось просто: «Ми вам гроші — ви нам спокій».

Висновки Рахункової палати підтримав перший заступник міністра фінансів РФ Леонід Горнин: «На сьогоднішній день залишається відкритим питання ефективності використання державних коштів, а також ефективності та прозорості діяльності інститутів розвитку суб’єктів Російської Федерації». Перекладаю на російську: «Панове голови республік, налагоджуйте роботу, виконуйте договір. В іншому разі не буде або грошей, або вас».

Олексій Філатов, президент Спілки Офіцерів Групи «Альфа»

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