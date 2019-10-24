З’явиться новий суспільний договір на Північному Кавказі?

Федеральний центр висловлює невдоволення тим, що відбувається на Північному Кавказі. Поки вустами Рахункової палати. Але недвозначний сигнал: поточне негласна угода, згідно з якою республіки отримують серйозну фінансову підтримку, а у відповідь забезпечують тишу, спокій і лояльність місцевого населення, себе вичерпав.

«Заходи держпідтримки, спрямовані на розвиток регіонів Північного Кавказу, поки не досягли очікуваного ефекту. Кардинального поліпшення інвестклімату не спостерігається ні в макрорегіоні в цілому, ні в окремих його суб’єктів. Прикладів успішно завершених інвестпроектів вкрай мало, напруженість на ринку праці зберігається», — зазначають аудитори.

Досить смілива заява відомства Олексія Кудріна, враховуючи російські традиції, не могло бути зроблено без хоча б мовчазної згоди керівництва країни. І розраховане воно, судячи з усього, на швидку реакцію глав республік. Дагестан, Інгушетія, Карачаєво-Черкеська республіка і навіть Ставропольський край в останні кілька років поставляють не тільки позитивні новини. Все частіше надходять сигнали про невдоволення населення місцевою владою, міжетнічних конфліктах і виявленні осередків терористичних організацій. Ситуація складна, песимісти навіть кажуть, що ще трохи-і рвоне. Центру необхідно переукласти суспільний договір» на Кавказі, який раніше формулювалось просто: «Ми вам гроші — ви нам спокій».

Висновки Рахункової палати підтримав перший заступник міністра фінансів РФ Леонід Горнин: «На сьогоднішній день залишається відкритим питання ефективності використання державних коштів, а також ефективності та прозорості діяльності інститутів розвитку суб’єктів Російської Федерації». Перекладаю на російську: «Панове голови республік, налагоджуйте роботу, виконуйте договір. В іншому разі не буде або грошей, або вас».

Олексій Філатов, президент Спілки Офіцерів Групи «Альфа»