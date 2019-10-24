Суперечливі дані Росстата

Частка російських сімей, чиїх фінансових ресурсів вистачає лише на купівлю їжі та одягу, а на товари тривалого користування (комп’ютер, холодильник, пральну машину, меблі) вже не вистачає, в 2019 році збільшилася.

Про це свідчать дані Росстату про розподіл домогосподарств за оцінкою фінансового становища за I і II квартали поточного року. У I кварталі 2019 грошей на їжу і одяг вистачало 49,2% російських сімей, у II кварталі їх частка продовжила зростати і склала вже 49,4%, що на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Трохи втішає, що респондентів, які повідомили, що їм вистачає грошей лише на їжу, а покупка одягу і оплата послуг ЖКГ викликають труднощі, стало менше.

Цікаво, як це узгоджується з вибуховим зростанням реальних доходів росіян, про який нещодавно повідав Росстат?

Андрій Нечаєв, економіст