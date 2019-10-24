Екс-комбрига Головашенко посадили під домашній арешт. Раніше його повернули на службу в ЗСУ

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту колишньому командиру 57-ї бригади Юрію Головашенко, підозрюваному у приховуванні ДТП, в результаті якого постраждав військовослужбовець. Про це повідомляє координатор в «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова в Facebook.

«Листи щастя з Генштабу, якими командування намагалося захистити підлеглого від арешту, не допомогли. Думаю, це значно ускладнить службу Головашенко в Генштабі, в Збройних силах та силових структурах в принципі і його вплив на потерпілого і свідків», — зазначила Решетилова.

Вона додала, що наступне судове засідання у цій справі відбудеться 2 грудня.

Зазначимо, що після скандалу Головашенко пішов служити в Нацгвардію.

За даними InfoResist, після приходу нового начальника Генштабу він повернувся в ЗСУ і зайняв ще більш високу посаду. Тепер він начальник командного центру військ логістики Збройних сил України.

Нагадаємо, в жовтні минулого року командир 57 бригади Юрій Головашенко на своєму службовому автомобілі збив військовослужбовця Дмитра Савченка. Рядовий отримав сильні пошкодження, але справа всіляко намагалися зам’яти. Зокрема, його відвезли в лікарню за 70 км від місця події і відправили у відпустку заднім числом.

При цьому Головашенко наказав військовому мовчати, а свідкам почав погрожувати. Після резонансу цієї історії в ЗМІ комбриг подав у відставку, а рядового переконали написати заяву в поліцію. Пізніше справу було передано в Державне бюро розслідувань.