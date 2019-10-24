За депутатами «Слуги народу» стежить «великий брат» і служба внутрішньої безпеки, — Корнієнко

Поведінка депутатів у фракції «Слуга народу» контролює електронна система «великий брат» і інші депутати

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю Українській правді.

Відповідаючи на питання, продалися чи вже депутати з СН олігархам, Корнієнко сказав: «Я не думаю, що це сталося масово. Може, хтось десь шукає якісь можливості, але «великий брат» все бачить».

«Великий брат» — система моніторингу, про яку ще серпні розповідав голова фракції СН Давид Арахамія. Вона аналізує дані про те, як депутати голосують за законопроекти.

За словами Корнієнка, зараз «великий брат» вийшов на рівень комітетів парламенту. «Скажу, що «великий брат» вийшов на рівень комітетів. Зараз ми аналізуємо, хто як в комітетах себе веде. Є цікаві тенденції, коли депутати ведуть подвійне життя – в залі голосують з фракцією, а на комітетах чомусь голосують не з фракцією. Вже є кілька таких випадків», — розповів він, але відмовився назвати імена таких депутатів.

«Плюс є люди, які займають категорично малоконструктивную позицію в деяких питаннях. Це теж завжди питання: ти сам до цього прийшов, чи були якісь порадники?», — додав нардеп.

За словами Корнієнко, представники великих промислових груп ходять навколо депутатів ще з 29 серпня (29 серпня запрацювала нова Рада. — Ред.), але поки не було підтверджень, що їм вдалося домовитися з нардепами про співпрацю: «Розповідали депутати про це. І наші служби внутрішньої безпеки про це говорять постійно».

Також Корнієнко повідомив про те, що за поведінкою депутатів та спроби їх підкупу спостерігає «служба безпеки», в яку входять у тому числі і депутати, які «більш інформовані»: «Служба безпеки» – це в тому числі депутати. (Вони. — Ред.) більш інформовані, ніж інші. (Вони. — Ред.) ну, не стежать, але, скажімо так, роблять висновки».