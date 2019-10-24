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Сьогодні Зеленському нагадають, що треба виконувати свою обіцянку і дати право українцям розпоряджатися своєю землею

24.10.2019

Результати соціологічних опитування показують, що більше половини українців проти ринку землі. Вже більше ста років ті, хто прибрав їх землю до рук, переконують людей, що від власності на землю у них будуть тільки проблеми, що вони дебіли, нездатні розпоряджатися власністю, що свої паї вони неодмінно проп’ють, що на святу українську землю приїдуть мільярд китайців і вивезуть наш чорнозем в Китай контрабандою в кишенях пальто. Про це у своєму блозі пише блогер Сергій Марченко.

Він зазначає, у вкрали українську землю величезний ресурс. У них є ЗМІ, політичні партії, ручні експерти та активісти. Вони не зацікавлені нічого змінювати, поки не скуплять залишилися паї за копійки за чорними схемами. Тому вони продовжують переконувати людей, що залишатися однією з шести країн у світі, де немає ринку землі, разом з Кубою, Північною Кореєю і Венесуелою – круто. Зараз є унікальний шанс прийняти закон про землю. До наступних виборів більше 4-х років. Рейтинг влади величезний і його падіння після прийняття непопулярного закону буде незначним. Вже в наступному році відкриття ринку землі стане на порядок більше болючим, а ще через рік – практично нереальним.

Сергій Марченко наголошує, Україні потрібен цей закон. Нехай недосконалий, нехай обмежує права іноземних інвесторів і знижує вартість землі в інтересах українських олігархів. Це той варіант, коли треба приймати хоч тушкою, хоч опудалом. Блогер додає, саме тому сьогодні він прийде на мітинг о 18.00, на Банковій, щоб змусити цю владу прийняти правильне рішення. У Зеленського почали коливатися, підтримувати закон чи ні. Тому, чим більше людей прийде, тим більше шансів, що здоровий глузд переможе і українці отримають право купувати і продавати свою землю не за копійки, а за її реальну вартість.

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