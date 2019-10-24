Погода в Україні зміниться наступного тижня: йде різке похолодання

Погода в Україні зміниться з початку наступного тижня – температура повітря впаде в деяких областях приблизно на 10 градусів, а дощі почнуться ближче до останніх чисел жовтня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця цього тижня погода все ще буде досить приємною з комфортною температурою повітря. Псувати її будуть лише густі тумани. Так, у п’ятницю, 25 жовтня, температура повітря буде від 16 до 22 градусів і без опадів. Вночі – 7-10 тепла.

У суботу, 26 жовтня, температурний режим залишиться приблизно на тому ж рівні, що і в п’ятницю. Хіба що трохи “впадуть градуси” в деяких західних областях, місцями до 15-16.

У неділю, 27 жовтня, погода в Україні буде дуже рівною – по всіх областях буде практично однакова температура повітря – в середньому 16-18 тепла і без дощів. Вночі все ті ж 5-10 градусів, з виключенням Чернівецької області – там лише +2.

У понеділок, 28 жовтня, вже почне істотно падати температура. У західних, центральних і північних областях буде 11-16 градусів, а на півдні і сході все ще більш менш приємні 15-18 градусів. Вночі не похолодає.

У вівторок, 29 жовтня, похолодає ще більше – середня температура буде 11-13 градусів, в західних областях стовпчики термометрів опустяться місцями до лише +7. Також на заході країни почнуться дощі.