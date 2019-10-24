Експосадовців Київської ОДА викрили на махінаціях із державним майном на 230 млн грн

У столиці викрили чотирьох колишніх посадовців Київської ОДА, які через махінації з державним майном завдали державі збитків на 230 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки України разом з прокуратурою міста Києва викрила махінації зі столичним нерухомим майном, з яких набували неправомірну вигоду колишні посадовці Київської обласної держадміністрації.

“Оперативники спецслужби встановили, що чотири начальники різних часів одного із департаментів ОДА спільно з посадовцями комунального підприємства організували корупційний механізм збагачення на державному майні”, – йдеться у повідомленні.

За словами оперативників, чиновники, використовуючи своє службове положення передавали нерухомість в орендне корисування за заниженою ціною.

“За 1 гривню на рік, починаючи з 2000 року, чиновники передали комунальному підприємству в оренду будинок у центрі Києва площею майже 2 тисячі квадратних метрів”, – повідомили у СБУ.

Після цього дана нерухомість використовувалася для її здачі в суборенду третім особам по ринковій ціні. Прибутки із операції порушники використовували у власних цілях.

“Ініційовані СБУ у межах кримінального провадження, ревізії, перевірки та експертизи документації засвідчили зловживання чиновників та підтвердили збитки держави у розмірі понад 232 мільйони гривень”, – інформує пресслужба.

В ході обшуків силовики вилучили документацію, яка засвідчує протиправні дії фігурантів.

За матеріалами Служби безпеки України, чинне керівництво Київської облдержадміністрації розпочало процедуру анулювання орендного договору.

Наразі чотирьом екскерівникам департаменту ОДА оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Операція проводилась спільно з прокуратурою міста Києва. Триває досудове слідство.