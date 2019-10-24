Суд виніс вирок анестезіологу за смерть 3-річну дитину

Анестезіолог Каховської районної лікарні, з вини якого під час операції помер 3-річна дитина, отримав два роки в’язниці. Справа розслідувалася більше трьох років. Зазначимо, що в Україні за лікарських помилок лікарів на операційному столі щодня помирають понад 30 осіб.

У лютому 2016 року до Каховської лікарні було доставлено 3-річного хлопчика з діагнозом гострий апендицит. Дитині потрібна термінова операція, яку одразу ж призначили. Однак після введення анестезії хлопчик помер на операційному столі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього). Днями затверджено обвинувальний акт стосовно завідувача відділенням — анестезіолога, який, як з’ясувалося, при проведенні операції ввів превышенную дозу препарату, що і призвело до смерті пацієнта.

Як повідомили у прокуратурі Херсонської області, обвинувачений у суді категорично не визнавав своєї провини, однак слідство надало незаперечні докази того, що смерть дитини настала саме із-за неналежного надання медичної допомоги та з вини анестезіолога.

Лікаря призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки і заборони займатися лікарською діяльності на 3 роки.